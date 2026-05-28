28 мая, 05:57

Полянский указал, что Запад находится близко к прямой конфронтации с РФ

Западные страны фактически находятся на грани прямого участия в боевых действиях против России. С таким предупреждением в интервью газете "Известия" выступил постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.

Дипломат подчеркнул, что развертывание западных производств беспилотников на украинской территории дает российским военным законные основания для нанесения ударов по таким объектам. Аналогичный принцип, по его словам, будет применяться и в случае использования воздушного пространства в военных целях.

Полянский также отметил, что сдержанная позиция Москвы и ее гуманитарный подход ошибочно воспринимаются на Западе как признак уязвимости. Он добавил, что такая недооценка может иметь серьезные последствия.

Ранее дипломат сообщил, что Россия в данный момент не рассматривает возможность выхода из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. По его словам ОБСЕ – это практически уникальная платформа, позволяющая напрямую доносить точку зрения РФ до представителей стран НАТО и европейских государств. При этом альтернативных площадок для этого не существует.

