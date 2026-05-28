Кратковременный дождь и до 11 градусов ожидаются в Москве 28 мая

Температура воздуха в Москве в четверг, 28 мая, составит от 9 до 11 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются облачная погода и кратковременный дождь. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 8 до 13 градусов.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть западный, северо-западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 736 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили, что сезон шаровых молний начался в столичном регионе. Лучшим временем для их наблюдения является период летних гроз, пик которых придется на июль.

По данным академика РАН Владимира Бычкова, такое природное явление встречается чаще, чем принято думать, так как при сравнивании количества ударов линейных молний и числа появляющихся шаровых цифры оказываются примерно равными.