Россия вызвала посла Люксембурга из-за эксгумации останков лидера ОУН Мельника

Фото: Москва 24/Роман Балаев

МИД РФ вызвал посла Люксембурга Томаса Райзена после эксгумации останков одного из лидеров "Организации украинских националистов" (ОУН) (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) Андрея Мельника и его жены. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Послу заявлен решительный протест в связи с состоявшейся 19 мая в Люксембурге эксгумацией <…> для последующего торжественного перезахоронения на Украине", – сказала Захарова.

По ее словам, российская сторона усматривает в подобных действиях люксембургских властей пренебрежение к исторической памяти миллионов жертв Второй мировой войны и соучастие в героизации нацистов и их пособников.

Захарова также добавила, что в этом контексте в очередной раз было указано на неонацистский характер киевского режима, существование которого финансируется за счет западных партнеров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее, комментируя информацию о планах Киева перезахоронить останки Мельника, заявил, что в центре Европы на государственном уровне происходит прославление нацистских преступников и приспешников.

По его словам, такими действиями киевский режим показывает свою "коричневую окраску". Представитель Кремля обратил внимание, что в России относятся к этому крайне негативно.