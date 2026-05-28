Shaman представил клип "Россия-мама", в котором осудил иноагентов

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, также известный как Shaman, выпустил новую песню и "Россия-мама", в которой осудил иноагентов, и клип на нее.

Он рассказал ТАСС, что это стало "вызовом огня на себя". Певец указал, что иноагенты говорят, что русские не правы и их действия иррациональны, однако Россия победит любое зло, которое "приходит извне".

"Мы победим, как это делали наши предки, наши деды, наши отцы и как это делаем мы. Иноагенты, кто однажды решил продаться или отвернуться от своей страны, сами сделали себя марионетками. Победа будет за нами!" – подчеркнул артист.

Идея клипа также принадлежит Дронову – певец предстает в образе детектива, который расследует некое дело и стоит на страже Родины. В песне он повествует о борьбе добра со злом, в которой победит Россия.

По сюжету музыкального видео артист достает из папки фотографии, на которых изображены юморист Максим Галкин, комик Семен Слепаков, блогер Юрий Дудь (внесены в реестр иноагентов РФ) и многие другие иноагенты. Их снимки, оживленные с помощью искусственного интеллекта, начинают петь вместе с артистом.

"Там они за деньги выступают против России, а в моем клипе они бесплатно поют за Россию. Потому что только здесь им еще позволяют сказать "Россия-мама", – написал Shaman под клипом.

В пресс-службе музыканта добавили, что РФ противостоит врагам "стенами храма" много веков и что силу русскому народу дает православная вера. Только с "таким тылом и мироощущением" русские люди защищают родную землю.

В преддверие выхода новой песни Дронов опубликовал несколько загадочных видео. Первое из них было снято на фоне посольства США в Москве. На кадрах Shaman, одетый в смокинг, заявил, что к нему в руки попала "секретная папка с фамилиями".

По его словам, некие люди хотели, чтобы он замолчал. Однако артист заверил поклонников, что скоро он "прольет свет правды". Позже он также говорил, что недоброжелатели хотят выкупить его "секретную папку", чтобы он не публиковал информацию из нее, однако он "идет до конца".

