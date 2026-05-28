28 мая, 18:33

Общество

Мурашко сообщил о снижении детской смертности от рака в РФ более чем на 5%

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Число детей, умерших от рака, снизилось в России более чем на 5% с 2022 года. Об этом глава Минздрава Михаил Мурашко заявил на открытии юбилейного Российского национального конгресса по детской гематологии, онкологии и иммунологии "35 лет вместе".

По его словам, это хороший результат для таких тяжелых заболеваний. Министр отметил, что за последние 10 лет Россия вышла на среднеевропейские показатели и даже обошла европейские страны по ряду нозологий благодаря особым государственным мерам.

Он добавил, что сейчас с момента постановки тяжелого диагноза у ребенка до начала лечения проходит всего несколько дней.

Ранее Мурашко сообщал, что одногодичная летальность от онкологических заболеваний снизилась в России до исторического минимума – 16,3%. Он добавил, что однофотонная сцинтиграфия, определяющая состояние органов и тканей на уровне молекул, к концу 2030 года станет доступна в 80 регионах страны.

Тем временем Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило разрешение на клиническое применение новой персонализированной неоантигенной мРНК-вакцины "Онкорна" для терапии колоректального рака. Доклинические испытания показали ее эффективность и безопасность.

