Форма поиска по сайту

Новости

13 апреля, 19:56

Общество

ФМБА получило разрешение на применение новой вакцины против колоректального рака

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) РФ получило разрешение на клиническое применение новой персонализированной неоантигенной мРНК-вакцины "Онкорна" для терапии колоректального рака, сообщила пресс-служба организации.

Доклинические испытания вакцины показали ее эффективность и безопасность, указала глава агентства Вероника Скворцова.

Препарат стал второй разработкой ФМБА для терапии данного вида онкологии. При этом первую из них – персонифицированную пептидную терапевтическую онковакцину "Онкопепт" – уже начали применять. Ее ввели первому пациенту 31 марта, переносимость вакцины хорошая.

"Для следующего пациента вакцина "Онкопепт" уже готова, первое введение планируется 20 апреля 2026 года", – добавили в пресс-службе.

Кроме того, в начале апреля впервые в России была применена противоопухолевая мРНК-вакцина "Неоонковак". Ее получил 60-летний житель Курской области, страдающий от меланомы кожи. Как рассказывал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, пациент чувствует себя хорошо. Его лечение будет продолжено.

Читайте также


медицинаобщество

Главное

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

Почему Орбан проиграл на выборах в Венгрии?

Партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр, получила парламентское большинство на выборах 12 апреля

Виктор Орбан не уходит из политики – он становится оппозицией

Читать
закрыть

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика