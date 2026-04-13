ФМБА получило разрешение на применение новой вакцины против колоректального рака

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) РФ получило разрешение на клиническое применение новой персонализированной неоантигенной мРНК-вакцины "Онкорна" для терапии колоректального рака, сообщила пресс-служба организации.

Доклинические испытания вакцины показали ее эффективность и безопасность, указала глава агентства Вероника Скворцова.

Препарат стал второй разработкой ФМБА для терапии данного вида онкологии. При этом первую из них – персонифицированную пептидную терапевтическую онковакцину "Онкопепт" – уже начали применять. Ее ввели первому пациенту 31 марта, переносимость вакцины хорошая.

"Для следующего пациента вакцина "Онкопепт" уже готова, первое введение планируется 20 апреля 2026 года", – добавили в пресс-службе.

Кроме того, в начале апреля впервые в России была применена противоопухолевая мРНК-вакцина "Неоонковак". Ее получил 60-летний житель Курской области, страдающий от меланомы кожи. Как рассказывал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, пациент чувствует себя хорошо. Его лечение будет продолжено.

