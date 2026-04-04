Мурашко: первый пациент, получивший вакцину от рака, чувствует себя хорошо

Первый пациент, получивший вакцину от рака, чувствует себя хорошо. Его лечение будет продолжено, заявил РИА Новости глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, в настоящее время разработчики препарата и врачи-клиницисты собрались на территории федерального значения "Сириус". Они обсудят дальнейшие перспективы развития технологии использования вакцины в медицине.

"Данное направление является сегодня одним из приоритетов, которое поручено президентом Российской Федерации Владимиром Путиным рассматривать как комплексное платформенное решение в том числе для других задач в области здравоохранения", – подчеркнул глава ведомства.

Первый в России пациент получил персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "Неоонковак" 1 апреля. Ее обладателем стал 60-летний житель Курской области с меланомой кожи.

Сейчас мужчина проходит курс иммунотерапии. Однако, несмотря на лечение, все еще сохраняется высокий риск дальнейшего развития заболевания. Кроме того, медики допускают ограниченность эффективности терапии, в связи с чем рассматривают применение персонализированного препарата как средство для контроля болезни.

Первые результаты введения появятся через три месяца. Всего мужчине проведут 8–9 введений с интервалами в 2–3 недели. После каждой инъекции специалисты будут следить за уровнем иммунного ответа.

