Собянин: больницы Москвы получат новейшее лекарство от 13 видов онкозаболеваний

Сергей Собянин объявил о запуске резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" производства препарата, направленного на терапию сразу 13 видов онкологических заболеваний. Мэр написал об этом в своем канале в МАХ.

Лекарство, в частности, предназначено для борьбы с меланомой, раком легкого и другими опасными формами онкологии. Его особенность заключается в способности стимулировать иммунную систему человека на самостоятельное распознавание и уничтожение раковых клеток.

Средство уже пополнило клинические рекомендации Минздрава России и списки жизненно необходимых лекарств. В ближайшее время оно начнет поступать в медучреждения Москвы.

"Лекарство будут производить по офсетному контракту с городом. Современная терапия станет доступнее для москвичей, а поставки будут стабильными", – заверил мэр.

Производственный процесс ведется на одном из крупнейших биотехнологических предприятий страны, резиденте ОЭЗ "Технополис Москва". Причем ранее завод успешно освоил выпуск препаратов для лечения лейкоза, лимфомы и ревматоидного артрита, обратил внимание градоначальник.

Он также напомнил, что статус резидента особой экономической зоны дает компании налоговые льготы, сэкономленные средства от которых направляются в новые разработки. На сегодняшний день их насчитывается уже более 100.

"Москва активно поддерживает такие проекты. Развитие фармацевтической отрасли вносит вклад в реализацию национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Технологии здоровья", – заключил глава города.

Собянин ранее уже делал акцент на том, что столица наращивает объемы производства инновационных лекарственных средств. Например, при поддержке города один из резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" произвел 6,3 миллиона упаковок препаратов для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Первые средства по контракту с производителем город начал получать в 2021 году. С этого момента производственная площадка фирмы наладила выпуск 18 международных непатентованных наименований, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов России.

