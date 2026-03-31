Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
31 марта, 17:56

Мэр Москвы

Собянин: больницы Москвы получат новейшее лекарство от 13 видов онкозаболеваний

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин объявил о запуске резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" производства препарата, направленного на терапию сразу 13 видов онкологических заболеваний. Мэр написал об этом в своем канале в МАХ.

Лекарство, в частности, предназначено для борьбы с меланомой, раком легкого и другими опасными формами онкологии. Его особенность заключается в способности стимулировать иммунную систему человека на самостоятельное распознавание и уничтожение раковых клеток.

Средство уже пополнило клинические рекомендации Минздрава России и списки жизненно необходимых лекарств. В ближайшее время оно начнет поступать в медучреждения Москвы.

"Лекарство будут производить по офсетному контракту с городом. Современная терапия станет доступнее для москвичей, а поставки будут стабильными", – заверил мэр.

Производственный процесс ведется на одном из крупнейших биотехнологических предприятий страны, резиденте ОЭЗ "Технополис Москва". Причем ранее завод успешно освоил выпуск препаратов для лечения лейкоза, лимфомы и ревматоидного артрита, обратил внимание градоначальник.

Он также напомнил, что статус резидента особой экономической зоны дает компании налоговые льготы, сэкономленные средства от которых направляются в новые разработки. На сегодняшний день их насчитывается уже более 100.

"Москва активно поддерживает такие проекты. Развитие фармацевтической отрасли вносит вклад в реализацию национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Технологии здоровья", – заключил глава города.

Собянин ранее уже делал акцент на том, что столица наращивает объемы производства инновационных лекарственных средств. Например, при поддержке города один из резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" произвел 6,3 миллиона упаковок препаратов для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Первые средства по контракту с производителем город начал получать в 2021 году. С этого момента производственная площадка фирмы наладила выпуск 18 международных непатентованных наименований, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов России.

Читайте также


мэр Москвымедицинагород

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика