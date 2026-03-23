Онколог Каприн: 7 видов онкоскрининга доступны россиянам по ОМС

В Минздраве рассказали, что россиянам доступны 7 видов онкоскрининга по ОМС

Россиянам доступны 7 скринингов для выявления самых распространенных видов рака в рамках бесплатной диспансеризации. Об этом сообщил главный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн.

Он напомнил, что в России на протяжении многих лет действует системная модель профилактики и раннего выявления заболеваний для населения. С 18 до 39 лет диспансеризацию проводят раз в 3 года, после 40 лет – ежегодно.

"Такого опыта пока нет ни в одной стране мира, и более того, все эти обследования доступны россиянам бесплатно в районной поликлинике", – приводит РИА Новости слова Каприна.

Таблицы повозрастного обследования размещены на сайтах поликлиник, профильных центров и Минздрава. Каприн призвал граждан не ждать симптомов, а использовать все существующие возможности для раннего выявления и сохранения своего здоровья.

Ранее сообщалось, что программа госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи в России на 2026 год будет расшириться. В частности, Минздрав планирует добавить в нее вакцинные препараты от рака.

К примеру, в программу добавят лекарственную противоопухолевую терапию с применением персонализированных мРНК‑вакцин и персонализированную пептидную вакцину "Онкопепт". В перечень также войдет клеточная иммунотерапия с использованием генетически модифицированных компонентов.

Вакцину от рака добавят в полис ОМС для всех россиян в 2026 году

