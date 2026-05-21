Авианосная группа США вошла в Карибское море
Авианосная ударная группа США во главе с авианосцем USS Nimitz прибыла в Карибское море. Об этом сообщает Южное командование американской армии.
"Добро пожаловать в Карибский бассейн, авианосная ударная группа Nimitz!" – говорится в сообщении командования.
Уточняется, что авианосец сопровождает эсминец USS Gridley и судно-заправщик.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что эскалации между Соединенными Штатами и Кубой не будет в свете обвинений Вашингтона против бывшего лидера республики Рауля Кастро.
Обвинения связаны с инцидентом 1996 года. Тогда кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации Brothers to the Rescue, основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Четыре члена экипажа погибли.