21 мая, 17:31

Кадышева и "Тату" выступят на суперфинале Кубка России по футболу в "Лужниках"

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Народная артистка России Надежда Кадышева и группа "Тату" выступят на суперфинале Кубка России по футболу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Матч пройдет 24 мая в "Лужниках", начало – в 18:00 по московскому времени. Концепция концертной программы посвящена Году единства народов России.

Откроет ее музыкальный сет DJ Groove. Хедлайнерами номера "Россия у нас одна" станут Надежда и Григорий Кадышевы и ансамбль "Золотое кольцо", их выступление сопроводят танцоры в костюмах народов России. Гимн перед матчем исполнит вокально-хореографический ансамбль "Русы". После финального свистка под выступление группы "Тату" пройдет парад представителей и маскотов всех клубов.

Директор департамента мероприятий и коммуникаций РФС Кирилл Терешин отметил, что Кубок страны остается самым народным соревнованием.

"В нынешнем розыгрыше приняли участие 107 профессиональных и любительских команд из 54 регионов России. Матч в "Лужниках" – это их общий праздник", – заявил он.

В суперфинале турнира "Краснодар" встретится с московским "Спартаком". Вторым финалистом Фонбет Кубка России ФК стал в результате победы в матче над московским "Динамо".

В полуфинале красно-белые одержали победу над ЦСКА со счетом 1:0. Игра прошла на "Лукойл-Арене". Единственный гол забил игрок "Спартака" Руслан Литвинов на 10-й минуте встречи.

