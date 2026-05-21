Песков предупредил о катастрофических последствиях блокады Кубы

Блокада Кубы со стороны США носит беспрецедентный характер и имеет катастрофические гуманитарные последствия для простых людей на острове. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя прибытие авианосной ударной группы ВС США в Карибское море.

"Конечно, дальнейшая "игра мускулами" в виде этой армады и так далее лишь способны ухудшить положение жителей", – уточнил политик.

Вместе с тем Кремль не одобряет насильственные методы давления, применяемые Вашингтоном в отношении высших руководителей государств, указал Песков, говоря о выдвинутых Соединенными Штатами обвинениях против бывшего главы Кубы Рауля Кастро.

Американский лидер Дональд Трамп объявил Кубу следующей целью США после завершения конфликта в Иране. Однако бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва считает, что глава Белого дома не планирует вооруженной интервенции или полномасштабного нападения на остров.

Кроме того, Вашингтон выдвинул обвинения Кастро и нескольким другим лицам по делу о сговоре с целью убийства американцев. Речь идет об инциденте 1996 года, когда кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации Brothers to the Rescue, основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Четыре члена экипажа погибли.

В случае признания виновными Кастро и других фигурантов им грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы.