Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 18:20

Политика

Песков предупредил о катастрофических последствиях блокады Кубы

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Блокада Кубы со стороны США носит беспрецедентный характер и имеет катастрофические гуманитарные последствия для простых людей на острове. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя прибытие авианосной ударной группы ВС США в Карибское море.

"Конечно, дальнейшая "игра мускулами" в виде этой армады и так далее лишь способны ухудшить положение жителей", – уточнил политик.

Вместе с тем Кремль не одобряет насильственные методы давления, применяемые Вашингтоном в отношении высших руководителей государств, указал Песков, говоря о выдвинутых Соединенными Штатами обвинениях против бывшего главы Кубы Рауля Кастро.

Американский лидер Дональд Трамп объявил Кубу следующей целью США после завершения конфликта в Иране. Однако бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва считает, что глава Белого дома не планирует вооруженной интервенции или полномасштабного нападения на остров.

Кроме того, Вашингтон выдвинул обвинения Кастро и нескольким другим лицам по делу о сговоре с целью убийства американцев. Речь идет об инциденте 1996 года, когда кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации Brothers to the Rescue, основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Четыре члена экипажа погибли.

В случае признания виновными Кастро и других фигурантов им грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы.

Новости мира: беспилотники-шпионы ВВС США начали следить за Кубой

Читайте также


властьполитика

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика