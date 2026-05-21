21 мая, 18:38

Психолог Самбурский: агрессия у подростка перед экзаменами – признак тяжелого стресса

Фото: 123RF.com/milkos

Агрессия, цинизм, непроизвольная дрожь, слезы и тошнота у готовящегося к экзаменам подростка сигнализируют о тяжелом стрессе. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Он подчеркнул, что в целом волнение перед экзаменами является нормой. Однако, когда ребенок нервничает настолько, что вся его жизнь сводится к подготовке к испытаниям, а в разговорах слышатся только переживания, значит, нужна помощь.

"Важным признаком стресса часто бывают слезы: подростки, даже парни, начинают плакать, потому что теряют контроль над ситуацией. Кроме того, может нарушиться сон и появиться признаки панических атак: тошнота, боль в животе, нехватка воздуха, непроизвольная дрожь", – отметил эксперт.

Также ученик способен стать агрессивным, замкнутым, циничным. При этом родители часто считывают такое поведение как хамство, не понимая, что на самом деле это крик о помощи, подчеркнул психолог.

Самое опасное, когда подросток вовсе уходит в минор и в его речи проскальзывают фразы вроде: "Я всех подведу" и подобное. В этом случае однозначно надо сходить к психологу или к психиатру.
Станислав Самбурский
клинический психолог

Родителям в этой ситуации важно остановиться и перестать проводить воспитательные беседы, говорить про экзамен как про катастрофу и перегружать ответственностью за будущую жизнь, отметил специалист.

"Подростку важнее услышать, что мама и папа все равно будут его любить, уважать и поддерживать, несмотря на полученные баллы. Еще семье стоит продумать варианты, что делать в случае провала", – посоветовал эксперт.

Он добавил: чтобы не допустить проблем, важно помочь ребенку с отдыхом, в противном случае усиленная работа будет мешать восприятию информации.

"Вообще человеческий мозг может работать без перерыва только 1,5 часа, далее нужно встать и позволить себе отдохнуть хотя бы минут 10. Но главное, в это время не использовать телефон, поскольку он не дает перезагрузиться. Можно просто походить, попить воды, размяться", – посоветовал Самбурский.

Также есть смысл в выходные всегда организовывать какой-то досуг: ходить вместе с родными в кино, на интересную для ребенка экскурсию, чтобы была возможность забыть на время про экзамены, заключил психолог.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что важно пересмотреть рацион ребенка, который готовится к экзаменам. Это необходимо для обеспечения мозга "топливом" для более быстрого усвоения информации. В этом поможет жирная рыба, например скумбрия, сельдь, лосось.

