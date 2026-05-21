Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 19:21

Шоу-бизнес

Американский рэпер Tyga выступит в столице 29 августа

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Американский рэпер Tyga (настоящее имя – Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон. – Прим. ред.) выступит на "ЦСКА-Арене" в Москве 29 августа. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Studio 21.

"Этот легендарный артист точно разорвет сцену своим мощным флоу и исполнит хиты, которые качают весь мир, – Taste, Rack City, Loyal и многие другие", – говорится в сообщении.

Артист работает в жанрах хип-хоп, поп-рэп, хип-хоп Западного побережья и трэп. В 2011 году его композиция Deuces была номинирована на 53-й церемонии "Грэмми" как лучшая совместная работа в жанре рэп, а в 2014-м он получил премию World Music Awards в номинации "Лучший исполнитель в жанре рэп/хип-хоп".

Самым продаваемым альбомом музыканта стал The Gold Album: 18th Dynasty, вышедший в 2015 году. Исполнительным продюсером выступил рэпер Канье Уэст. Tyga также выпустил много микстейпов, в том числе совместный с Крисом Брауном – Fan Of A Fan.

Ранее концерт French Montana (настоящее имя – Карим Харбуш. – Прим. ред.) в российской столице перенесли на осень. Артист не смог выступить 23 апреля по техническим причинам. Купленные зрителями билеты остаются в силе, дата нового выступления будет известна позже.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика