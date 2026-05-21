21 мая, 19:58

В мире
The Times: в Афганистане брачный возраст для девушек снижен до 9 лет

Фото: 123RF.com/vershininphoto

Власти Афганистана снизили установленный законом минимальный возраст, с которого девушка может вступать в брак, до 9 лет. Об этом сообщает британская газета The Times.

По данным СМИ, изменения закрепили в официальном документе под названием "Принципы раздельного проживания супругов". Таким образом правительство, по сути, отменило минимальный возраст для девочек, увязав возможность замужества с наступлением пубертатного периода, указали журналисты.

Кроме того, теперь в качестве согласия для вступления в брак достаточно молчания девочки, достигшей половой зрелости.

Издание также напомнило, что в Гражданском кодексе Афганистана от 1977 года говорилось, что законный возраст вступления в брак составлял 16 лет для девушек и 18 лет для юношей. Девушки младше 16 лет могли выйти замуж с разрешения отца или судьи.

Ранее демограф Юрий Крупнов предложил снизить брачный возраст в России. Он назвал это государственной и общенациональной задачей.

Однако депутат Госдумы Нина Останина заявила, что такое решение может лишить россиян детства и возможности быть образованными. При этом необразованные родители воспитывают таких же необразованных детей, подчеркнула она.

