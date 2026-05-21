В автошколах скорректируют подготовку водителей с учетом реалий дорожного движения

Автошколы скорректируют свои учебные программы с учетом современных реалий на дорогах. Об этом заявили в российском правительстве.

"Уже в 2026 году запланирована актуализация вопросов в рамках проведения экзамена по теории. К 2027 году будет проработан вопрос о включении в программы обучения водителей необходимым действиям при дорожных происшествиях", – сказано в сообщении кабинета министров.

В частности, речь идет об оформлении электронного извещения о ДТП, фиксации на фото его обстоятельств, отработка практических умений для оказания первой помощи.

Вместе с тем с 1 сентября 2026 года в России ужесточат требования к автоинструкторам. Для работы им будет необходимо будет пройти курсы переподготовки и иметь педагогическое образование. Также важно, чтобы специалист последние пять лет не лишался водительских прав.