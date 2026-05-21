МИД Белоруссии выразил Литве протест из-за украинского БПЛА

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Литовской Республики Эрикаса Вилканецаса из-за нарушения границы украинским беспилотником, залетевшим со стороны Литвы. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.

Дипломату была вручена нота протеста из-за дрона "Чайка". Уточняется, что беспилотник должен был атаковать территорию России, но оказался в Витебской области.

Варанков подчеркнул, что Литва ничего не сделала, чтобы БПЛА не проник в воздушное пространство Белоруссии, а также не оповестила о дроне белорусскую сторону.

Он добавил, что такие ситуации представляют прямую угрозу безопасности Белоруссии, а также нарушают нормы международного права. В связи с этим Минск требует от Вильнюса разобраться в произошедшем.

Служба внешней разведки (СВР) России ранее сообщала, что Украина планирует атаковать страну дронами с территории Латвии. Это уменьшит время подлета беспилотников. Представители СВР предупредили, что членство Латвии в НАТО не спасет ее от возмездия.

Глава латвийского МИД Байба Браже, в свою очередь, опроверг это заявление. Временный поверенный в делах России Дмитрий Касаткин получил ноту протеста от министерства иностранных дел Латвии.

