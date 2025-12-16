RMF FM: военный дрон упал около жилого дома в Польше

Фото: 123RF.com/aapsky

Военный беспилотник упал на частной территории около жилого дома в польском Лекове. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Предположительно, упавший объект был разведывательным польским беспилотником. Он потерпел крушение во время военных учений. В результате инцидента ни один дом не был поврежден, пострадавших не выявили.

Ранее Нидерланды экстренно подняли в воздух два истребителя F-35 для перехвата неопознанного дрона, находившегося в национальном воздушном пространстве без связи. Вскоре беспилотник покинул воздушное пространство Нидерландов.

В начале декабря на западе Франции морские пехотинцы попытались сбить неопознанные БПЛА над военно-морской базой Иль-Лонг с атомными подлодками. По данным СМИ, это не первый раз, когда в данном районе замечают неопознанные БПЛА.