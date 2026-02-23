00:43Спорт
В Италии состоялась церемония передачи олимпийского флага Парижу
Фото: ТАСС/ Михаил Терещенко
Олимпийский флаг передан представителям Франции на торжественной церемонии закрытия Игр в Италии, сообщает ТАСС.
Олимпиада-2030 пройдет во Франции на территории двух регионов: Овернь – Рона – Альпы и Прованс – Альпы – Лазурный берег. Соревнования стартуют 1 февраля, а завершатся 17 февраля.
Церемония закрытия Олимпиады прошла в Вероне. Российские спортсмены в нейтральном статусе также приняли участие в параде атлетов.
Россияне после прохода знаменосцев вышли на арену без таблички и нейтрального флага. Всего на Играх 2026 года РФ представляли 13 спортсменов.
Россия получила первую медаль на Олимпиаде в Италии