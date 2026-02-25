Московских школьников весной ждут олимпиады и интеллектуальные турниры

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Весной 2026 года столичные школьники смогут принять участие в серии олимпиад и интеллектуальных состязаний – от программирования роботов до исследовательских проектов в музеях. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

"В апреле и мае для столичных учеников пройдет пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников. Участники смогут выполнить тренировочные задания по 28 направлениям и подготовиться к новому сезону главного интеллектуального соревнования страны", – заявили в пресс-службе ведомства.

Например, в середине марта для учеников 7–11-х классов пройдет турнир "Космос" с заданиями по разным школьным предметам. Также до 31 марта будет открыта олимпиада "Музеи. Парки. Усадьбы".

Школьники и дошкольники смогут посетить культурные площадки города и выполнить ряд заданий, в ходе которых они познакомятся с историей и архитектурой Москвы. Победители выйдут в финал и примут участие в квесте по центру столицы в мае.

С 20 апреля по 10 мая состоится турнир "Робостеп", где участники создадут автономные устройства с использованием любых робототехнических наборов. Правила опубликованы на сайте мероприятия.

Кроме того, стартует Международная олимпиада по финансовой безопасности для учащихся 8–10-х классов. Отборочные этапы запланированы на март и апрель, финал пройдет осенью. Победители и призеры смогут воспользоваться льготами при поступлении в вузы.

Подготовкой школьников к олимпиадам занимается Центр педагогического мастерства столичного департамента образования и науки. Участники сборных будут проходить семинары, интенсивы и онлайн-курсы с преподавателями ведущих вузов страны.

Ранее Владимир Путин призвал добавить в программы школьных олимпиад и конкурсов задания на командную работу. Они должны быть направлены на развитие у детей навыков работы в команде.

Кроме того, такие задания должны содержать междисциплинарные задачи по направлениям нацпроектов по обеспечению технологического лидерства России.