Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 17:22

Общество

Московских школьников весной ждут олимпиады и интеллектуальные турниры

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Весной 2026 года столичные школьники смогут принять участие в серии олимпиад и интеллектуальных состязаний – от программирования роботов до исследовательских проектов в музеях. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

"В апреле и мае для столичных учеников пройдет пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников. Участники смогут выполнить тренировочные задания по 28 направлениям и подготовиться к новому сезону главного интеллектуального соревнования страны", – заявили в пресс-службе ведомства.

Например, в середине марта для учеников 7–11-х классов пройдет турнир "Космос" с заданиями по разным школьным предметам. Также до 31 марта будет открыта олимпиада "Музеи. Парки. Усадьбы".

Школьники и дошкольники смогут посетить культурные площадки города и выполнить ряд заданий, в ходе которых они познакомятся с историей и архитектурой Москвы. Победители выйдут в финал и примут участие в квесте по центру столицы в мае.

С 20 апреля по 10 мая состоится турнир "Робостеп", где участники создадут автономные устройства с использованием любых робототехнических наборов. Правила опубликованы на сайте мероприятия.

Кроме того, стартует Международная олимпиада по финансовой безопасности для учащихся 8–10-х классов. Отборочные этапы запланированы на март и апрель, финал пройдет осенью. Победители и призеры смогут воспользоваться льготами при поступлении в вузы.

Подготовкой школьников к олимпиадам занимается Центр педагогического мастерства столичного департамента образования и науки. Участники сборных будут проходить семинары, интенсивы и онлайн-курсы с преподавателями ведущих вузов страны.

Ранее Владимир Путин призвал добавить в программы школьных олимпиад и конкурсов задания на командную работу. Они должны быть направлены на развитие у детей навыков работы в команде.

Кроме того, такие задания должны содержать междисциплинарные задачи по направлениям нацпроектов по обеспечению технологического лидерства России.

Читайте также


образованиеобществогород

Главное

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика