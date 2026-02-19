В Москве стартовал отбор участников Большой арктической экспедиции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве стартовал отбор школьников и студентов колледжей в Большую арктическую экспедицию. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ребята отправятся на мыс Челюскин летом этого года, всего отберут 14 москвичей.

"Москва уделяет большое внимание развитию детского туризма – сегодня этим направлением увлекается более 80 тысяч ребят, каждый 20-й юный житель столицы. В походах они получают уникальный жизненный и образовательный опыт", – подчеркнула вице-мэр.

В 2026 году у школьников и студентов в шестой раз появится возможность принять участие в Большой арктической экспедиции. Ежегодно в отборе участвуют более 10 тысяч ребят.

Прошедшие отбор участники разделятся на два отряда: один займется благоустройством мемориального кладбища полярных летчиков и зимовщиков, второй будет работать по заданиям ведущих научных институтов. Кроме того, к проекту присоединился Государственный архив России.

"Экспедиция объединяет волонтерскую миссию, практическую науку и дух приключений", – подчеркнула Ракова.

По ее словам, кандидатам предстоит написать арктическую олимпиаду в "Московской электронной школе", преодолеть туристические испытания, представить научные проекты и принять участие в учебно-тренировочных сборах.

Экспедицию организуют центр дополнительного образования "Лаборатория путешествий" и департамент образования и науки Москвы. Руководит ей известный полярный путешественник Матвей Шпаро.

Всего московские школьники и студенты колледжей совершили больше 300 походов и экспедиций в 2025 году, рассказал ранее Сергей Собянин. Например, состоялось путешествие по горному массиву Памиро-Алаю под руководством педагога Зеленоградского дворца творчества детей и молодежи Андрея Жарова. На перевале Баяман участники обнаружили послание из 2008 года – записку от первопроходцев из группы альпиниста Богдана Савчинского.