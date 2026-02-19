Форма поиска по сайту

19 февраля, 11:34

Город

Дом по программе реновации возвели в Филимонковском районе

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Дом по программе реновации построили в Филимонковском районе в ТиНАО. Его общая площадь составляет более 45 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Новостройка располагается по адресу улица Никитина, дом 9, корпуса 1 и 2.

Овчинский отметил, что дом рассчитан на 498 квартир, 5 из которых предназначаются для маломобильных горожан. На первых этажах будут располагаться объекты инфраструктуры, а на придомовой территории специалисты высадили деревья и кустарники, сделали две детские и одну спортивную площадки, а также две зоны тихого отдыха.

В новостройке оборудовали 16 лифтов и сформировали безбарьерную среду.

Рядом с жилым комплексом имеются остановки общественного транспорта, детские сады, школы, медицинские учреждения и торговые центры.

"По результатам итогового контрольно-надзорного мероприятия инспекторы комитета оформили заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации", – добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

В 2025 году во всех административных округах Москвы освободили свыше 100 площадок для реализации программы реновации. В частности, в Юго-Восточном административном округе – 29, в Восточном – 19. Еще 13 территорий для строительства сформировалось на северо-востоке столицы. Некоторые жилые комплексы с безбарьерной средой уже построили, а некоторые еще возводят.

Более 250 тыс москвичей въехали или переезжают в новое жилье по программе реновации

городреновация

