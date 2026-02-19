Форма поиска по сайту

19 февраля, 12:15

Транспорт

Водителям грузовиков рекомендовали продумывать маршрут с учетом снегопада в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Водителям грузовиков стоит продумывать маршрут с учетом обрушившегося на Москву снегопада, говорится в сообщении столичного Дептранса в телеграм-канале.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), ситуация на дорогах города оценивается в 8 баллов. Средняя скорость движения составляет 26 километров в час.

Плотный трафик наблюдается на МКАД, Третьем транспортном кольце (ТТК), Садовом кольце и в центральной части города. Из-за буксующих фур движение затруднено на внутренней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе и улицы Капотни.

19 февраля на Москву обрушился снежный циклон "Валли". Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что циклонический вихрь продолжает движение на север. Пик снегопада будет сохраняться в Москве и Подмосковье до 16:00–17:00. Затем снег станет менее интенсивным, но окончательно ослабеет лишь к утру 20 февраля.

Городские службы уже приступили к ликвидации последствий снегопада. Рано утром специалисты провели сплошную механизированную уборку проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. По мере выпадения осадков циклы уборки повторяются.

Также москвичей предупредили о возможных локальных задержках наземного транспорта. Из-за непогоды некоторые маршруты могут быть оперативно скорректированы.

Циклон "Валли" принес обильный снегопад в столицу

транспортпогодагород

