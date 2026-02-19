19 февраля, 09:35Город
Столичные службы начали ликвидировать последствия снегопада
Рано утром специалисты провели сплошную механизированную уборку проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. По мере выпадения осадков такие циклы будут повторяться.
Во всех районах города организованы работы по расчистке снега. Особое внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта и объектам социальной инфраструктуры.
Комплекс призывает жителей соблюдать осторожность в условиях непогоды. По возможности рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте. Если их не избежать, то следует строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
По данным ЦОДД, в настоящее время на столичных дорогах 6 баллов. Средняя скорость составляет 24 километра в час.
"Совет дня: пользуйтесь городским транспортом. Сегодня так быстрее, и вы поможете городу", – передал Дептранс Москвы заявление ЦОДД.
Водителей призвали не пытаться обогнать фуры на подъемах или узких участках дороги, планировать маршрут с запасом времени. Также специалисты советуют не занимать крайние левые полосы, пропускать машины скорой помощи, МЧС, дорожных служб.
"Если видите, что кто-то застрял, помогите, если это безопасно", – отметили в сообщении.
На Москву 19 февраля обрушился снежный циклон "Валли". Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, циклонический вихрь продолжает движение на север. Через 1–2 часа после полуночи снег появился в южных районах Подмосковья, а через 2–3 часа – в ТиНАО.
Пик "снежного ненастья" в Москве и Подмосковье придется на период с 09:00–10:00 до 16:00–17:00. Затем снег станет менее интенсивным, но окончательно ослабеет лишь к утру 20 февраля, добавил Леус.
Из-за снегопада, метели, гололедицы и сильного ветра в столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности, передает Гидрометцентр России. Предупреждение в Москве и области будет действовать до 00:00 20 февраля.