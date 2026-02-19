Столичные службы начали ликвидировать последствия снегопада

Видео: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Городские службы приступили к ликвидации последствий сильного снегопада, обрушившегося на Москву 19 февраля. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы в телеграм-канале.

Рано утром специалисты провели сплошную механизированную уборку проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. По мере выпадения осадков такие циклы будут повторяться.

Во всех районах города организованы работы по расчистке снега. Особое внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта и объектам социальной инфраструктуры.

Комплекс призывает жителей соблюдать осторожность в условиях непогоды. По возможности рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте. Если их не избежать, то следует строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

По данным ЦОДД, в настоящее время на столичных дорогах 6 баллов. Средняя скорость составляет 24 километра в час.

"Совет дня: пользуйтесь городским транспортом. Сегодня так быстрее, и вы поможете городу", – передал Дептранс Москвы заявление ЦОДД.

Водителей призвали не пытаться обогнать фуры на подъемах или узких участках дороги, планировать маршрут с запасом времени. Также специалисты советуют не занимать крайние левые полосы, пропускать машины скорой помощи, МЧС, дорожных служб.

"Если видите, что кто-то застрял, помогите, если это безопасно", – отметили в сообщении.

Видео: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

На Москву 19 февраля обрушился снежный циклон "Валли". Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, циклонический вихрь продолжает движение на север. Через 1–2 часа после полуночи снег появился в южных районах Подмосковья, а через 2–3 часа – в ТиНАО.

Пик "снежного ненастья" в Москве и Подмосковье придется на период с 09:00–10:00 до 16:00–17:00. Затем снег станет менее интенсивным, но окончательно ослабеет лишь к утру 20 февраля, добавил Леус.

Из-за снегопада, метели, гололедицы и сильного ветра в столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности, передает Гидрометцентр России. Предупреждение в Москве и области будет действовать до 00:00 20 февраля.