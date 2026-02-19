Фото: портал мэра и правительства Москвы

Снежный циклон "Валли" обрушился на Москву, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, циклонический вихрь вышел своим центром в районы Днепропетровской области Украины и продолжает движение на север. Через 1–2 часа после полуночи снег появился в южных районах Подмосковья, а через 2–3 часа – в ТиНАО. Примерно в 04:00–05:00 "Валли" засыпал снегом центральные районы Москвы. Уже к 06:00 снег пошел и на севере Московской области.

Первые данные о выпавших осадках в столичном регионе подтверждают активность циклона, сказал Леус. За несколько часов он высыпал на область, преимущественно в ее южной половине, до 3–4 миллиметров осадков. Метеостанция в Горках Ленинских уже отметила сильный снег – там выпало, в перерасчете на воду, 10 миллиметров небесной влаги.

Другие метеостанции зафиксировали ухудшение видимости до 600–1 000 метров. Вместе со снегопадом усилился ветер – его скорость в порывах достигает 12–14 метров в секунду, отметил метеоролог.

Специалист уточнил, что по мере своего продвижения на север "Валли" будет усиливать влияние на погоду Московского региона, о чем свидетельствуют данные метеонаблюдений в более южных регионах Центрального федерального округа. За 12 часов в Брянской области выпало 15 миллиметров осадков, в Курской и Орловской – до 23 миллиметров, что составляет 56–58% от месячной нормы соответственно.

При этом пик "снежного ненастья" в Москве и Подмосковье придется на период с 09:00–10:00 до 16:00–17:00. Затем снег станет менее интенсивным, но окончательно ослабеет лишь к утру 20 февраля, добавил Леус.

Из-за снегопада, метели, гололедицы и сильного ветра в столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности, передает Гидрометцентр России. Предупреждение в Москве и области будет действовать до 00:00 20 февраля.

"В течение суток 19 февраля на территории Москвы ожидается сильный, в дневные часы местами очень сильный снег; метель, гололедица и снежные заносы на дорогах; усиление ветра восточной четверти в порывах до 17 метров в секунду", – говорится в сообщении.

На фоне снегопада аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отправляют и принимают рейсы. Для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров задействован дополнительный персонал, службы воздушных гаваней работают в усиленном режиме.

В свою очередь, столичная Госавтоинспекция водителям посоветовала в целях экономии времени отказаться от личного транспорта в пользу метро.

