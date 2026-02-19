Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 08:54

Общество

Снежный циклон "Валли" обрушился на Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Снежный циклон "Валли" обрушился на Москву, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, циклонический вихрь вышел своим центром в районы Днепропетровской области Украины и продолжает движение на север. Через 1–2 часа после полуночи снег появился в южных районах Подмосковья, а через 2–3 часа – в ТиНАО. Примерно в 04:00–05:00 "Валли" засыпал снегом центральные районы Москвы. Уже к 06:00 снег пошел и на севере Московской области.

Первые данные о выпавших осадках в столичном регионе подтверждают активность циклона, сказал Леус. За несколько часов он высыпал на область, преимущественно в ее южной половине, до 3–4 миллиметров осадков. Метеостанция в Горках Ленинских уже отметила сильный снег – там выпало, в перерасчете на воду, 10 миллиметров небесной влаги.

Другие метеостанции зафиксировали ухудшение видимости до 600–1 000 метров. Вместе со снегопадом усилился ветер – его скорость в порывах достигает 12–14 метров в секунду, отметил метеоролог.

Специалист уточнил, что по мере своего продвижения на север "Валли" будет усиливать влияние на погоду Московского региона, о чем свидетельствуют данные метеонаблюдений в более южных регионах Центрального федерального округа. За 12 часов в Брянской области выпало 15 миллиметров осадков, в Курской и Орловской – до 23 миллиметров, что составляет 56–58% от месячной нормы соответственно.

При этом пик "снежного ненастья" в Москве и Подмосковье придется на период с 09:00–10:00 до 16:00–17:00. Затем снег станет менее интенсивным, но окончательно ослабеет лишь к утру 20 февраля, добавил Леус.

Из-за снегопада, метели, гололедицы и сильного ветра в столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности, передает Гидрометцентр России. Предупреждение в Москве и области будет действовать до 00:00 20 февраля.

"В течение суток 19 февраля на территории Москвы ожидается сильный, в дневные часы местами очень сильный снег; метель, гололедица и снежные заносы на дорогах; усиление ветра восточной четверти в порывах до 17 метров в секунду", – говорится в сообщении.

На фоне снегопада аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отправляют и принимают рейсы. Для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров задействован дополнительный персонал, службы воздушных гаваней работают в усиленном режиме.

В свою очередь, столичная Госавтоинспекция водителям посоветовала в целях экономии времени отказаться от личного транспорта в пользу метро.

Москву накрыл циклон "Валли"

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика