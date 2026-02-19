Пять человек арестованы по делу о создании террористической ячейки в ИК Забайкалья

Фото: МАХ/"Следком"

Пять человек заключены под стражу по уголовному делу о создании террористического сообщества в одной из исправительных колоний Забайкальского края. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, семеро осужденных создали террористическое сообщество для пропаганды и оправдания терроризма, поддержки запрещенных в России организаций, а также подготовки преступлений соответствующей направленности. Пятеро из них ранее отбывали наказание в колонии на территории региона, еще двое остаются в исправительных учреждениях Забайкальского края.

По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении пятерых подозреваемых. Двое фигурантов продолжают отбывать наказание.

Им вменяется часть 1 статьи 205.4 УК РФ ("Организация террористического сообщества и участие в нем"). Двум фигурантам также инкриминируется содействие и финансирование террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ).

Организаторы и основные участники сообщества были задержаны в Дагестане, Забайкальском и Краснодарском крае, а также в Волгоградской области. В ходе обысков у них изъяли запрещенную литературу и мобильные телефоны, которые, по версии следствия, использовались для сбора и перевода денежных средств террористам и их пособникам.

В Иркутской области ранее был задержан подозреваемый в подготовке теракта. Следствием установлено, что в конце сентября 2025 года 18-летний юноша был вовлечен в преступную схему.

Сначала с ним связался неизвестный, представившийся сотрудником финансового мониторинга, а затем – лжесотрудник ФСБ, который, обвинив его в финансировании украинской армии, предложил поджог инфраструктурного объекта для избежания ответственности.