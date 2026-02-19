Таиланд депортировал россиянина, обвиняемого в краже более 3 млрд рублей

Фото: depositphotos/Emevil

Таиланд депортировал россиянина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Его передали российским полицейским в аэропорту Бангкока 19 февраля, сообщила пресс-служба МВД РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

По данным следствия, с 2021 по 2024 год злоумышленник подавал ложные сведения при исполнении госконтрактов по программе развития оборонно-промышленного комплекса. Используя подставные фирмы, он похитил из бюджета более 3,2 миллиарда рублей.

В апреле прошлого года было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". В связи с этим обвиняемый покинул Россию и скрылся за границей. Позже, в декабре 2025-го, по поручению Генпрокуратуры его объявили в международный розыск.

"Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола от таиландских партнеров получены сведения о задержании разыскиваемого на территории указанного государства. Он будет доставлен в Российскую Федерацию для проведения следственных действий", – рассказала Волк.

Ранее в аэропорту Домодедово задержали россиянина, обвиняемого в мошенничестве на 123 миллиона рублей. По данным следствия, он обманным способом убедил жертву инвестировать деньги в якобы выгодные бизнес-проекты в сфере производства пищевой продукции и пластиковых труб. Получив деньги, он скрылся, а затем его объявили в международный розыск. Мужчину депортировали из США. В отношении него возбудили уголовное дело.