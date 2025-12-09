В аэропорту Домодедово задержали россиянина за мошенничество на 123 млн рублей

В аэропорту Домодедово задержали россиянина Заира Сямиуллина, обвиняемого в мошенничестве на 123 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Мужчину депортировали из США по инициативе ведомства. В ГП заявили, что Сямиуллина обвиняют по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").

По данным следствия, мужчина обманным способом убедил пострадавшую инвестировать деньги в якобы выгодные бизнес-проекты в сфере производства пищевой продукции и пластиковых труб. Женщина в 2010 и 2012 годах отдала Сямиуллину свыше 123 миллионов рублей, после чего он скрылся с деньгами. Мужчину объявили в международный розыск.

Сямиуллин будет привлечен к уголовной ответственности.

