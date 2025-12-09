Форма поиска по сайту

09 декабря, 10:17

Происшествия

В аэропорту Домодедово задержали россиянина за мошенничество на 123 млн рублей

В аэропорту Домодедово задержали россиянина Заира Сямиуллина, обвиняемого в мошенничестве на 123 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Мужчину депортировали из США по инициативе ведомства. В ГП заявили, что Сямиуллина обвиняют по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").

По данным следствия, мужчина обманным способом убедил пострадавшую инвестировать деньги в якобы выгодные бизнес-проекты в сфере производства пищевой продукции и пластиковых труб. Женщина в 2010 и 2012 годах отдала Сямиуллину свыше 123 миллионов рублей, после чего он скрылся с деньгами. Мужчину объявили в международный розыск.

Сямиуллин будет привлечен к уголовной ответственности.

Ранее в Москве, Ростовской и Самарской областях задержали подозреваемых в хищениях у россиян 200 миллионов рублей. Отмечалось, что они звонили людям и убеждали их установить на телефон специальный файл с компьютерным вирусом, замаскированный под приложения банков или госорганизаций.

В ходе авторизации пострадавшие использовали банковские карты, которые должны были поднести к тыльной стороне телефона и вбить ПИН-код. После этого подозреваемые дистанционно похищали у них деньги и обналичивали их.

Правоохранители организовали следственные мероприятия, которые помогут установить все обстоятельства преступлений и их участников. Меру пресечения подозреваемым изберут после компьютерно-технических экспертиз.

