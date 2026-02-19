Большинство россиян выбирают на Масленицу блины с мясом и вареньем

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Самыми популярными начинками на Масленицу являются мясо, курица, грибы, варенье и джем. Их выбирают в качестве любимых 32% россиян. Об этом Москве 24 сообщили в пресс-службе сети гипермаркетов "О'КЕЙ".

Кроме того, 31% россиян отдают предпочтение блинам с красной икрой, 20% – с маслом, 14% – с медом. В числе нестандартных начинок респонденты называли фисташковую пасту с шоколадом, крем-чиз с манго и грушу с сыром дорблю.

Также около 41% опрошенных заявили, что любят сочетать блинчики со сметаной или творогом.

По итогам первых дней "календарной" Масленицы продажи готовых блинов выросли более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самую заметную динамику показал Краснодар – там спрос увеличился почти втрое.

Согласно опросу, 74% россиян пекут блины самостоятельно, еще 17% едят приготовленные близкими. Лишь 3% признались, что не едят блины на Масленицу.

Для 37% праздник связан с семейными рецептами, передающимися из поколения в поколение. Еще 25% готовят по собственным рецептам, 15% ориентируются на кулинарные сайты, а 10% на советы блогеров и соцсети.

Примечательно, что каждый пятый россиянин съедает за раз более семи блинов. 41% выбирают порцию из 3–4 блинов, 22% – 5–6, а 11% ограничиваются 1–2.

Рост интереса к Масленице отражается и на сопутствующих категориях. В праздничный период спрос на творог, сметану и сливочное масло увеличивается примерно на 10%. Самые высокие темпы роста в молочной категории зафиксированы в Астрахани, Воронеже, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что к фестивалю "Масленица" присоединились более 520 кафе и ресторанов столицы. Они добавили в свое меню блины с разными начинками. Например, кафе "Чеховъ" в Камергерском переулке подает праздничное угощение с жульеном, сыром страчателла и красной икрой. Ресторан "Будвар" на Котельнической набережной добавил в меню купеческие блины с мясом камчатского краба.