Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За минувшие сутки российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и хранилищу горючего, которые использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также были поражены пункты временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников в 156 районах.

В ведомстве уточнили, что в ходе боевой работы применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.

Ранее российские военные установили контроль над населенными пунктами Криничное в Запорожской области и Харьковка в Сумской области. Уточнялось, что Криничное освободили подразделения группировки войск "Восток", а Харьковку – военные "Севера".

Кроме того, радиоперехваты и показания пленных украинцев вскрыли катастрофическую ситуацию ВСУ на восточном берегу реки Оскол в районе Купянска-Узлового Харьковской области. Противник несет значительные потери из-за обморожений и переохлаждения солдат.

