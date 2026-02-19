Форма поиска по сайту

19 февраля, 12:55

Политика

ВС РФ поразили хранилище горючего и объекты энергетики, используемые ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За минувшие сутки российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и хранилищу горючего, которые использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также были поражены пункты временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников в 156 районах.

В ведомстве уточнили, что в ходе боевой работы применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.

Ранее российские военные установили контроль над населенными пунктами Криничное в Запорожской области и Харьковка в Сумской области. Уточнялось, что Криничное освободили подразделения группировки войск "Восток", а Харьковку – военные "Севера".

Кроме того, радиоперехваты и показания пленных украинцев вскрыли катастрофическую ситуацию ВСУ на восточном берегу реки Оскол в районе Купянска-Узлового Харьковской области. Противник несет значительные потери из-за обморожений и переохлаждения солдат.

Новые средства защиты от вражеских беспилотников начали поступать в российские войска

Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

