19 февраля, 14:09

Транспорт

Дежурство тягачей организовано на дорогах Москвы на фоне снегопада

видео: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

На дорогах Москвы организовано дежурство тягачей. Они помогают водителям в условиях снегопада, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"Сегодня в столице сохраняются очень сложные погодные условия – идет сильный снег, который сопровождается ветром с порывами до 15–17 метров в секунду. Это приводит к метели и возникновению заносов на дорогах, что создает трудности для водителей", – указал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Тягачи и тяжелые автокраны дежурят, в частности, на МКАД и в ТиНАО. Они будут помогать водителям на спусках и подъемах, а также оказывать содействие в ликвидации возможных аварийных ситуаций.

В условиях непогоды коммунальщики осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков проводятся сплошные механизированные прометания проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой.

При этом городские службы уделяют особое внимание оперативной очистке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта, тротуаров, подходов к остановкам и объектам транспорта и социальной сферы.

В мероприятиях по уборке снега задействовано необходимое количество спецтехники и работников коммунальных служб, а также сотрудников инженерных и строительных компаний. Для них организовали пункты обогрева и полевые кухни.

"Просим горожан с пониманием относиться к неудобствам, связанным с работой по очистке города от снега и его вывозом, не препятствовать работе коммунальной техники", – призвали в комплексе городского хозяйства.

Снежный циклон "Валли" обрушился на Москву в четверг, 19 февраля. Ожидается, что пик непогоды сохранится до 16:00–17:00. В результате в столице может обновиться рекорд максимальной высоты сугробов.

Водителей грузовиков призывали продумывать свой маршрут с учетом погодной обстановки.

Сугробы вырастут почти до 90 сантиметров в Москве к вечеру 19 февраля

