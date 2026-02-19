Форма поиска по сайту

19 февраля, 15:28

Мэр Москвы

Сергей Собянин открыл новое здание отдела полиции по району Лосиноостровский

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин и начальник столичного управления МВД РФ Олег Баранов открыли новое здание отдела полиции по Лосиноостровскому району Москвы на улице Летчика Бабушкина.

"Здесь, в этом здании, которое больше прежнего в разы, предусмотрено все для нормальной эффективной работы – начиная со служебных кабинетов и заканчивая тренажерным залом, спортивным и так далее. Поздравляю сотрудников с новосельем", – подчеркнул мэр столицы.

Кроме того, Собянин поздравил полицейских с наступающим Днем защитника Отечества.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, новое здание районного отдела было построено по индивидуальному проекту. Его площадь составляет 6 тысяч квадратных метров. Возведение проводилось с марта 2024 по январь 2026 года. Специалисты выполнили работы за счет бюджета Москвы по программе "Безопасный город". Сотрудники полностью переедут в новое здание в феврале.

В отделе предусмотрены современные инженерные системы, мебель, оргтехника и необходимое оборудование. Для работников доступны помещения боевой и служебной подготовки. Также в здании оборудовали спортивный и конференц-зал, а прилегающую территорию привели в порядок.

Пресс-служба добавила, что с 2010 по 2025 год общее количество преступлений в столице сократилось на 35% – с 185,9 до 120,9 тысячи. В прошлом году это число уменьшилось на 7,7%. Показатель уровня преступности на 100 тысяч человек населения также снизился на 48,5% – с 1 770 до 911. Число убийств упало более чем в 3,5 раза, квартирных краж – в 64 раза, угона автомобилей – почти в 47 раз, разбоев – в 13 раз и грабежей – в 20 раз. Вместе с тем количество преступлений в общественных местах уменьшилось свыше чем втрое.

Ранее Собянин и Баранов открыли новое здание отдела полиции по району Щербинка. Оно было возведено по индивидуальному проекту. Всего в планах на 2027–2030 годы строительство 20 объектов столичной полиции общей площадью 159,4 тысячи квадратных метров. Новые здания появятся в районах Тверском, Бекасово, Обручевском, Зюзино, проспект Вернадского, Чертаново Центральное и других.

мэр Москвыгород

