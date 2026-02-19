Форма поиска по сайту

19 февраля, 16:06

Культура

Снятые в Московском кинокластере проекты покажут на фестивале в Таиланде

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

На Фестивале российского кино, который пройдет 2 марта на Пхукете, покажут снятые в Московском кинокластере проекты, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Мероприятие организовано в рамках проекта министерства культуры РФ "Русские сезоны". В программе показов – фильм "Буратино", снятый в кинопарке "Москино".

Для этой картины в кинопарке возвели декорации "Провинциальные города Европы" площадью свыше 11 тысяч квадратных метров. Они воссоздали атмосферу итальянского городка: там есть церковь, дом Джузеппе, школа, театр, улицы и площади с фонтанами, архитектурными деталями и аутентичными надписями.

Генеральный директор "Москино" Георгий Прокопов отметил, что проекты, созданные на базе московского кинокластера, становятся важной частью отечественного кинопроизводства и его продвижения за рубежом.

Он также напомнил, что в прошлом году на международных фестивалях российского кино уже показывали фильмы, созданные при участии "Москино": "В списках не значился", "Красный шелк" и документальную ленту "Дыхание глубины".

"Уверен, что участие в подобного рода фестивалях – дополнительная реклама московской киноинфраструктуры и тех возможностей, которые она дает кинематографистам", – сказал Прокопов.

Кроме того, в 2025 году в кинопарке сняли 100 проектов, включая такие работы, как "Лиля", "Князь Андрей", "Государь", "Александр I", "Арсеньев", "В списках не значился" и "Есть только МиГ".

Ранее сообщалось, что за 2025 год в Киностудии имени М. Горького было реализовано множество значимых проектов: от модернизации производственных мощностей до выпуска киноленты "Письма Деду Морозу" и установки памятника создателям "Семнадцати мгновений весны". Вместе с тем были организованы фестивали, образовательные программы, съемки и премьеры.

культуракинофестивализа рубежом

