19 февраля, 16:29

Политика

Мединский доложил Путину о ходе переговоров по Украине в Женеве

Фото: ТАСС/пресс-служба Совета Федерации РФ

Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавивший российскую делегацию на трехсторонних переговорах по украинскому конфликту в Женеве, доложил Владимиру Путину о ходе встречи. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что место проведения следующих консультаций по Украине будет определено по итогам анализа прошедших переговоров.

В Женеве 17 и 18 февраля состоялись встречи представителей России, США и Украины. В первый день переговоры длились 6 часов, на следующий день – 2 часа.

Согласно данным СМИ, участники переговоров достигли существенных успехов в выработке условий перемирия, что может послужить фундаментом для дальнейших договоренностей.

Мединский при этом заявлял, что встречи были тяжелыми, но деловыми. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что российская сторона перед мероприятием получила четкие инструкции действовать в соответствии с договоренностями Анкориджа.

В Женеве завершился третий раунд переговоров между Россией, США и Украиной

Сюжет: Переговоры по Украине
