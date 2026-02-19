Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Чеснокова

Участники украинской делегации в ходе трехсторонних переговоров с США и РФ в Женеве запутались в собственных требованиях. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на высказывание эксперта по международным отношениям Гилберта Доктороу, сделанное в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По словам американского эксперта, среди украинцев возник раскол – глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) поддерживает идею о передаче Донбасса, тогда как другая часть переговорщиков отказывается идти на территориальные уступки.

Доктороу уточнил, что эти тезисы являются противоположными, поэтому теперь спор "вернулся" в Киев, где продолжается борьба. В целом конфликт в делегации возник из-за ослабления позиций Зеленского и желания элит отстранить его от власти, сказал эксперт.

Переговоры делегаций России, США и Украины прошли в Женеве 17 и 18 февраля. По данным СМИ, стороны добились значительного прогресса в определении условий прекращения огня, что могло бы стать основной для будущих соглашений.

После завершения встреч в Женеве помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговоры по урегулированию конфликта были тяжелыми, но деловыми. По словам украинского лидера, очередная встреча переговорных групп также состоится в Швейцарии.

