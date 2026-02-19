Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 13:21

Спорт

Российский ски-альпинист Филлипов прошел в полуфинал спринтерской гонки на Олимпиаде

Фото: Getty Images/Dustin Satloff

Российский ски-альпинист Никита Филлипов сумел пройти в полуфинал спринтерской гонки на Олимпийских играх 2026 года. Соревнования проходят в итальянской коммуне Бормио.

Напрямую в полуфинал проходят 3 лучших спортсмена каждого забега, а еще 3 места распределяются среди оставшихся участников по итогам 3 заездов. В квалификационном раунде Филлипов занял 2-е место в своем забеге.

Полуфинал состоится в четверг, 19 февраля, в 15:25 по московскому времени.

Филлипову 23 года. На чемпионате мира – 2025 он занял седьмое место в вертикальной гонке и 25-е – в спринте. В январе россиянин завоевал 3-е место на этапах Кубка мира во Франции и Испании в спринтерской гонке.

Ски-альпинизм представлен на Олимпийских играх впервые. Филлипов стал единственным представителем России в этом виде спорта на ОИ. 21 февраля ему и другим спортсменам предстоит выступить в смешанной эстафете. Олимпиада в Италии завершится 22 февраля.

Ранее стало известно, что фигуристы Никита Володин и Минерва Фабьен Хазе, представляющие Германию, заняли первое место по результатам короткой программы в соревнованиях спортивных пар на Олимпийских играх. Им удалось набрать 80,01 балла.

На втором месте находятся представители Грузии – Анастасия Метелкина и Лука Берулава с 75,46 балла, а на третьем – канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо с 74,60 балла.

Читайте также


спорт

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика