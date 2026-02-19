Российский ски-альпинист Филлипов прошел в полуфинал спринтерской гонки на Олимпиаде

Фото: Getty Images/Dustin Satloff

Российский ски-альпинист Никита Филлипов сумел пройти в полуфинал спринтерской гонки на Олимпийских играх 2026 года. Соревнования проходят в итальянской коммуне Бормио.

Напрямую в полуфинал проходят 3 лучших спортсмена каждого забега, а еще 3 места распределяются среди оставшихся участников по итогам 3 заездов. В квалификационном раунде Филлипов занял 2-е место в своем забеге.

Полуфинал состоится в четверг, 19 февраля, в 15:25 по московскому времени.

Филлипову 23 года. На чемпионате мира – 2025 он занял седьмое место в вертикальной гонке и 25-е – в спринте. В январе россиянин завоевал 3-е место на этапах Кубка мира во Франции и Испании в спринтерской гонке.

Ски-альпинизм представлен на Олимпийских играх впервые. Филлипов стал единственным представителем России в этом виде спорта на ОИ. 21 февраля ему и другим спортсменам предстоит выступить в смешанной эстафете. Олимпиада в Италии завершится 22 февраля.

Ранее стало известно, что фигуристы Никита Володин и Минерва Фабьен Хазе, представляющие Германию, заняли первое место по результатам короткой программы в соревнованиях спортивных пар на Олимпийских играх. Им удалось набрать 80,01 балла.

На втором месте находятся представители Грузии – Анастасия Метелкина и Лука Берулава с 75,46 балла, а на третьем – канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо с 74,60 балла.