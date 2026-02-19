19 февраля, 13:21Спорт
Российский ски-альпинист Филлипов прошел в полуфинал спринтерской гонки на Олимпиаде
Фото: Getty Images/Dustin Satloff
Российский ски-альпинист Никита Филлипов сумел пройти в полуфинал спринтерской гонки на Олимпийских играх 2026 года. Соревнования проходят в итальянской коммуне Бормио.
Напрямую в полуфинал проходят 3 лучших спортсмена каждого забега, а еще 3 места распределяются среди оставшихся участников по итогам 3 заездов. В квалификационном раунде Филлипов занял 2-е место в своем забеге.
Полуфинал состоится в четверг, 19 февраля, в 15:25 по московскому времени.
Филлипову 23 года. На чемпионате мира – 2025 он занял седьмое место в вертикальной гонке и 25-е – в спринте. В январе россиянин завоевал 3-е место на этапах Кубка мира во Франции и Испании в спринтерской гонке.
Ски-альпинизм представлен на Олимпийских играх впервые. Филлипов стал единственным представителем России в этом виде спорта на ОИ. 21 февраля ему и другим спортсменам предстоит выступить в смешанной эстафете. Олимпиада в Италии завершится 22 февраля.
