Пять человек извлекли из-под завалов рухнувшей крыши предприятия в Липецкой области
Фото: 48.mchs.gov.ru
Пять человек извлекли из-под завалов после обрушения крыши одного из цехов предприятия "Моторинвест" в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
Пострадавших оперативно передали медикам, которые уточняют их состояние.
В настоящее время спасательные работы продолжаются. К ним привлечены дополнительные силы и техника, добавил глава области.
О ЧП стало известно днем 19 февраля. Инцидент произошел на автозаводе, расположенном в Краснинском округе.
Власти оперативно направили к месту инцидента спасательные службы. В свою очередь, глава округа Сергей Поляков организовал работу оперативного штаба для ликвидации последствий.
