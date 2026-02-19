Пять человек извлекли из-под завалов рухнувшей крыши предприятия в Липецкой области

Фото: 48.mchs.gov.ru

Пять человек извлекли из-под завалов после обрушения крыши одного из цехов предприятия "Моторинвест" в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Пострадавших оперативно передали медикам, которые уточняют их состояние.

В настоящее время спасательные работы продолжаются. К ним привлечены дополнительные силы и техника, добавил глава области.

О ЧП стало известно днем 19 февраля. Инцидент произошел на автозаводе, расположенном в Краснинском округе.

Власти оперативно направили к месту инцидента спасательные службы. В свою очередь, глава округа Сергей Поляков организовал работу оперативного штаба для ликвидации последствий.

