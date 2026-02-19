Пострадавшим при обрушении крыши липецкого завода окажут материальную помощь

Фото: телеграм-канал Mash

Семьям сотрудников, обнаруженных под завалами обрушившейся крыши завода "Моторинвест" в Липецкой области, окажут материальную помощь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В настоящее время пострадавшим работникам оказывается медицинская помощь, они находятся в сознании.

Вместе с тем в пресс-службе раскрыли, что предприятие занималось сборкой электромобилей и гибридов Evolute. Кровля обрушилась именно в цеху сварки. Площадь крушения составила около 10% от общей площади завода, что эквивалентно примерно 1 500 квадратным метрам.

Также добавляется, что сам цех планировалось запустить в эксплуатацию в апреле 2026 года.

О ЧП на предприятии, расположенном в Краснинском округе, стало известно 19 февраля. Согласно предварительной версии, причиной могло стать скопление снега.

К настоящему моменту из-под завалов достали 6 человек. Еще 2 пострадавших связались со спасателями по телефону, к ним уже пробиваются поисково-спасательные подразделения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.