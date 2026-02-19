Форма поиска по сайту

Новости

Новости

19 февраля, 17:17

Экономика

Более 3 тыс предпринимателей воспользовались разделом "Налоговая реформа" в МБМ

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Более 3 тысяч предпринимателей воспользовались разделом "Налоговая реформа" в ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ), посвященном нововведениям в законодательстве, с момента его запуска. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Раздел появился на платформе в декабре 2025 года. В нем собрана актуальная информация о новых изменениях в налоговом законодательстве, представленная в доступной форме. В частности, предприниматели могут самостоятельно изучить обновленные нормы, касающиеся налогов и страховых взносов. Также здесь есть памятки и инструкции по основным вопросам налогообложения.

Вместе с тем пользователям доступны бесплатные онлайн-инструменты для работы по новым правилам и настройки бизнес-процессов. Например, сервис "Подбор режима налогообложения" оценивает текущий режим и предлагает альтернативы, а сервис "Подготовка финансовой модели" помогает прогнозировать развитие компании в изменившихся условиях.

Предприниматели также найдут полезные инструменты в "Бизнес-боксах", которые дают доступ к бухгалтерским и налоговым услугам от ведущих компаний.

Для более глубокого понимания изменений можно воспользоваться дистанционным мини-курсом "Переход на НДС: инструкция по применению". Он поможет избежать штрафов, проверок и дополнительных затрат. Длительность обучения составляет неделю, за которую участники изучат основные принципы расчета НДС, настройку кассовой техники, оформление договоров и другие важные аспекты.

Помимо этого, для решения вопросов по налогообложению можно позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 8 (495) 276⁠-24⁠-18. Консультанты МБМ оперативно разбирают индивидуальные случаи, включая объяснение новых правил упрощенного налогообложения и НДС, порядка получения патента, а также уплаты налогов и страховых взносов.

Также МБМ регулярно организует мероприятия по налоговой тематике в рамках комплексной поддержки бизнеса. Записаться на них можно на официальном портале.

Курсы "Малого бизнеса Москвы" также помогают предпринимателям открыть свое дело. Платформа разработала систему дистанционного обучения, особенно популярен курс "Свое дело: начни сейчас" для новичков, который в 2025 году прошли более 6,1 тысячи человек.

В свою очередь, курсы, созданные совместно с АНО "Мосстратегия", помогут повысить эффективность бизнеса. В частности, участники мини-курса "Свое дело: новый уровень" учатся сокращать издержки и увеличивать эффективность.

бизнесэкономикагород

