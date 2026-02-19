Форма поиска по сайту

19 февраля, 18:16

Наука
Yle: ученые обнаружили кольцо королевы Швеции XVII века в ее гробнице

Финские ученые обнаружили кольцо королевы Швеции XVII века в ее гробнице

Фото: Getty Images/Universal Images Group/VW Pics/Sergi Reboredo

Ученые в финском Турку обнаружили золотое кольцо королевы Швеции XVII века Катарины Монсдоттер. Оно находилось под крысиным гнездом в ее гробнице, сообщает телерадиовещатель Yle.

Исследователи открыли саркофаг королевы 9 февраля. Они взяли свыше 100 микроскопических образцов для анализов, которые помогут изучить состояние здоровья Монсдоттер, ее питание в детстве и информацию о внешности и происхождении.

По словам исследователей, золотое кольцо с бирюзой и черной эмалевой отделкой является единственным предметом, который можно связать с королевой.

"Золотое кольцо пряталось под крысиным гнездом. Оно застряло на одной из костей пальца королевы", – отметила доцент биоархеологии Университета Турку Улла Нордфорс.

Последний раз саркофаг открывали в 1867 году. В тот момент в области живота королевы обнаружили лоскуты шелка, которые посчитали признаком бальзамирования. Однако сейчас выяснилось, что они относятся к части гнезда, которое крысы сделали из фрагментов платья Монсдоттер.

Ученые также взяли образцы для ДНК-анализа из гробниц дочери Катарины и короля Эрика XIV Сигрид Вазы и из захоронения неизвестного ребенка, который может оказаться сыном Хенриком.

По данным СМИ, экспертиза продлится до 2 лет. Золотое кольцо выставят в музейном центре Ваприикки в Тампере в 2028 году.

Ранее венгерские археологи обнаружили и вскрыли нетронутый римский саркофаг, который пролежал в земле около 1,7 тысячи лет. Находка была сделана в районе Обуда в Будапеште, где в III веке нашей эры располагалось поселение при лагере легионеров римской провинции Паннония.

Проведя вскрытие, археологи нашли внутри хорошо сохранившийся скелет молодой женщины, остатки расшитой золотом одежды и множество артефактов.

