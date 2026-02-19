Форма поиска по сайту

19 февраля, 18:55

Город

Все столичные снегосплавные пункты работают в усиленном режиме

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Все снегосплавные пункты в Москве работают в усиленном режиме, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

"Сегодня в городе сохраняются очень сложные погодные условия – идет сильный снег, который сопровождается ветром с порывами до 15–17 метров в секунду. По оценкам синоптиков, выпадет более 70% осадков от месячной нормы", – напомнил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Из-за непогоды все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, постоянно ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков специалистами проводится сплошное механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой.

К настоящему моменту в очистке от снега задействовали максимальное количество сотрудников коммунальных служб, специалистов крупных столичных инженерных компаний, весь парк спецтехники. По словам Бирюкова, часть собранного снега сразу вывозят на снегосплавные пункты.

В столице работают более 50 таких объектов. Принцип их действия основан на использовании тепла сточных вод для плавления снега.

Сначала снежные массы сбрасывают в приемный бункер, где их измельчают. Затем снег попадает в отсек, куда подают сточную воду температурой не ниже 10 градусов. Весь мусор оседает в песколовках, а талая вода уходит в канализационный коллектор и далее поступает на очистные сооружения, где проходит полный цикл очистки.

Снежный циклон "Валли" обрушился на Москву 19 февраля. Из-за непогоды загруженность столичных дорог в вечерний час пик достигла 9 баллов. Затруднения наблюдались на Третьем транспортном и Садовом кольце, а также на вылетных магистралях и в некоторых районах на внешней и внутренней сторонах МКАД.

Кроме того, из-за снегопада в столичных аэропортах отменили 29 рейсов, включая 7 иностранных авиакомпаний.

Заммэра Москвы Бирюков рассказал о помощи водителям на сложных участках дорог

