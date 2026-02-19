Британский премьер Стармер впервые назначил женщину на пост главы госслужбы

Фото: AP Photo/Kin Cheung

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые назначил женщину главой государственной гражданской службы за более чем 100-летнюю историю должности. Пост заняла Антония Ромео, сообщает телеканал "360" со ссылкой на правительственную пресс-службу.

Ромео занимает пост постоянного секретаря МВД Великобритании и считается самым долго работающим членом правительства со стажем более 25 лет. На новой должности она будет отвечать за реформирование госаппарата и реализацию правительственной повестки.

Кроме того, Ромео работала постоянным секретарем в Минюсте и министерстве международной торговли, а также была генконсулом страны в Нью-Йорке.

Ранее глава аппарата Стармера Морган Максуини ушел в отставку на фоне скандала вокруг связей экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Об этом стало известно из письма Максуини, разосланном британским СМИ. В нем он заявил, что после тщательных размышлений принял решение покинуть правительство.