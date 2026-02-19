Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 18:00

Политика

Британский премьер Стармер впервые назначил женщину на пост главы госслужбы

Фото: AP Photo/Kin Cheung

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые назначил женщину главой государственной гражданской службы за более чем 100-летнюю историю должности. Пост заняла Антония Ромео, сообщает телеканал "360" со ссылкой на правительственную пресс-службу.

Ромео занимает пост постоянного секретаря МВД Великобритании и считается самым долго работающим членом правительства со стажем более 25 лет. На новой должности она будет отвечать за реформирование госаппарата и реализацию правительственной повестки.

Кроме того, Ромео работала постоянным секретарем в Минюсте и министерстве международной торговли, а также была генконсулом страны в Нью-Йорке.

Ранее глава аппарата Стармера Морган Максуини ушел в отставку на фоне скандала вокруг связей экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Об этом стало известно из письма Максуини, разосланном британским СМИ. В нем он заявил, что после тщательных размышлений принял решение покинуть правительство.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика