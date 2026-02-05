Форма поиска по сайту

05 февраля, 15:52

В мире

Питер Мюлье назначен на пост креативного директора Versace

Фото: Evan Agostini/Invision/AP

Бельгийский модельер Питер Мюлье, ранее занимавший должность креативного директора во французском модном доме Alaïa, покидает пост и переходит на ту же должность в Versace. Об этом стало известно из публикации итальянского бренда в социальной сети X.

"Этот выбор знаменует начало новой главы в истории бренда", – говорится в заявлении.

Он официально вступит в должность с 1 июля 2026 года. Прежде чем возглавить Alaïa, Мюлье приобрел опыт работы в таких известных брендах, как Raf Simons, Jil Sander, Dior и Calvin Klein.

Пост креативного директора Versace в марте 2025 года покинула итальянский модельер Донателла Версаче. Сообщалось, что она займет должность главного посла бренда.

Изначально ее должен был сменить Дарио Витале, до этого трудившийся в бренде Miu Miu, однако в декабре он принял решение покинуть Versace.

