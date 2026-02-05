Мосгорсуд утвердил штрафы на 13,5 млн рублей в отношении Apple

Фото: 123RF.com/jetcityimage

Мосгорсуд утвердил 5 штрафов на сумму 13,5 миллиона рублей в отношении компании Apple за пропаганду ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено). Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что штрафы были назначены в мае и июне 2025 года. При этом конкретные публикации, за которые оштрафовали компанию, не указываются.

В первой инстанции заседания проводились в закрытом режиме. На этом настаивал юрист Apple, так как во время процесса разглашались конфиденциальные сведения о работе сервисов и переписке внутри корпорации.

Ранее мировой судебный участок № 374 Таганского района Москвы зарегистрировал административные протоколы против менеджеров 7 онлайн-кинотеатров за пропаганду ЛГБТ. В частности, они коснулись гендиректора "Кинопоиска" Александра Дунаевского, менеджера Wink Вячеслава Попова, замгендиректора "Иви" Ивана Гринина, директора по продажам "Амедиатеки" Алексея Зиновьева и других.

