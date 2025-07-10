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Игровая платформа Roblox удалила материалы с пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

"Требование <...> исполнено, указанный контент удален с платформы", – уточнили в ведомстве.

Речь идет о трех материалах, где присутствовали ЛГБТ-персонажи и атрибутика запрещенного сообщества.

Ранее столичный суд оштрафовал на 4 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить каналы, которые пропагандируют экстремистское движение.

Речь шла о 10 каналах, большая часть из которых принадлежала блогерам, а остальная часть – общественным организациям. Роскомнадзор несколько раз направлял требования о необходимости удалить данные, но они не были выполнены.

