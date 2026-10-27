Перекрытия в Москве 28 октября начнут действовать с 10:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта перекроют на ряде улиц в центре Москвы 28 октября в связи с проведением мероприятия. Ограничения начнут действовать с 10:00, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Перекрытия коснутся Москворецкой улицы, Тверской улицы от Тверского бульвара до Моховой, Моховой улицы от Воздвиженки до Тверской, Охотного Ряда, Петровки от Дмитровского переулка до Театрального проезда, Большой Никитской улицы от Романова переулка до Моховой, Ильинки и Варварки, а также Новой и Старой площадей.

Более того, ограничения будут введены на Москворецкой и Кремлевской набережных, Большом Москворецком и Малом Устьинском мостах, в Театральном и Китайгородском проездах.

С 16:00 меры распространятся на Волхонку и Ленивку, Соймоновский проезд и Пречистенскую набережную от Большого Каменного моста до Новокрымского проезда.

С 00:01 28 октября до 23:59 29 октября будет запрещена парковка на Варварке.

Вместе с тем возможны ситуативные изменения по времени и участкам перекрытий. Водителям порекомендовали пользоваться метро, МЦК и МЦД.

Тем временем в центре Москвы поменяются маршруты городского транспорта. Изменения будут действовать 28 и 29 октября с 08:00 до окончания мероприятий. Пять маршрутов будут работать на двух участках.

