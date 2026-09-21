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21 сентября, 16:14

Транспорт

Скоростной режим изменили на участке трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе изменили скоростной режим: на участке основного хода от Боровского шоссе до улицы Эдварда Грига разрешенную скорость повысили с 80 до 90 километров в час, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Перед изменением специалисты ЦОДД изучили организацию движения, параметры дороги и аварийность. Участок представляет собой широкую многополосную магистраль без регулируемых перекрестков и наземных пешеходных переходов.

Фото: MAX/"Дептранс. Оперативно"

"Новый скоростной режим будет соответствовать фактическим условиям дороги и сделает движение более предсказуемым для водителей", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

После завершения строительства всей трассы изменение скоростного режима также позволит сформировать единый скоростной коридор с МСД. Водителям порекомендовали ориентироваться на дорожные знаки и соблюдать установленное ограничение скорости.

Ранее в Москве завершили основной этап обновления дорожной разметки. Работы в первую очередь затронули главные магистрали и улицы, территории возле дошкольных и учебных учреждений, лечебно-профилактических организаций, крупных транспортных объектов, парков и театров.

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