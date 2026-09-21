Собянин рассказал, с какими чиновниками нужно прощаться "через полгода"

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Сергей Собянин в ходе дискуссии с министром финансов РФ Антоном Силуановым на XI Московском финансовом форуме заявил, что не готов держать в своей команде управленца, который за полгода не смог раскрыть свой потенциал.

По словам мэра, если человеку предоставлены экономические, финансовые и организационные возможности, но он не двигается, такого сотрудника нужно убирать.

"Каждый прошедший после этого день – это потеря для того сектора, где он находится, потеря для дела, бестолково прожитый день", – подчеркнул Собянин.

Градоначальник обратил внимание на то, что один и тот же человек в разных структурах может вести себя совершенно по-разному. Если организация нацелена на результат, сотрудник будет двигаться, а если в структуре главное – "не пущать", он не станет принимать решений. При этом, как он считает, важно оценивать, способен ли человек на развитие в принципе.

Силуанов согласился с таким подходом. Министр признал, что расставаться с людьми сложно, но, если это идет на пользу министерству, необходимо принимать непростые решения.

Ранее Собянин рассказал, что власти города не сокращали расходы на развитие столицы даже в кризисные времена. Благодаря этому развитие Москвы не останавливалось, а власти смогли добавить в социальную сферу больше ресурсов. Это также положительно сказалось на инвестициях. По словам мэра, для выстраивания стратегии развития нужно принимать тяжелые, смешанные и ответственные решения.

