Сильные вспышки ожидаются на Солнце 23–24 сентября

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Мощные вспышки предпоследнего класса М могут произойти на Солнце в среду и четверг, 23–24 сентября. Об этом ТАСС заявили специалисты Института прикладной геофизики.

Ученые отметили, что вспышечная солнечная активность в эти дни в целом будет низкой. Однако отдельные явления все же не исключены.

Ранее сообщалось, что вторая за сентябрь магнитная буря накроет Землю 24-го числа. Она произойдет из-за потока быстрого солнечного ветра, который вытекает из большой корональной дыры на Солнце.

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщал, что корональные дыры продолжат вызывать магнитные бури еще в течение двух лет. Возмущения могут полностью прекратиться в 2028–2031 годах.

