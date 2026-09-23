Захарова рассказала об изменившихся требованиях к внешнему виду политиков

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Максим Блинов

Базовые правила протокола относительно внешнего вида политиков сохраняются, однако сейчас они стали менее строгими и больше учитывают обстоятельства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Радио 1" .

"Есть такое понятие, как "адекватность ситуации", то есть ничего не должно быть отягощено протоколом просто в угоду ритуалу, а конструкция должна быть подвижна", – сказала дипломат.

Захарова также отметила, что за внешним видом публичных людей сейчас следят гораздо внимательнее, чем раньше. В качестве примеров она привела экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и президента США Дональда Трампа, чьи образы, по ее словам, заметно отличаются от традиционного представления о строгом политическом стиле.

При этом для дипломатов базовые правила уместности, по мнению Захаровой, по-прежнему необходимы. Она рассказала, что советует сотрудницам учитывать российские традиции в одежде и не ограничиваться сочетанием "черный низ – белый верх", добавляя уместные аксессуары и детали.

Захарова призналась, что равнодушна к люксовым аксессуарам и никогда не покупала сумки Chanel. По словам дипломата, она пересмотрела свое отношение к дорогим брендам около 15 лет назад после визита в Париж.

Тогда Захарова увидела в одном из магазинов очередь японских покупателей, готовых потратить 5–7 тысяч евро или долларов на сумки. Ситуация произошла на фоне аварии на АЭС "Фукусима-1", что показалось дипломату неправильным.

Сейчас, по словам Захаровой, при выборе сумки она прежде всего смотрит на практичность. В нее должны помещаться документы, телефон, зарядные устройства и другие необходимые в поездках вещи.

Сегодня политики подчеркивают свою индивидуальность не только во внешнем виде. Премьер Армении Никол Пашинян, к примеру, является активным пользователем социальных сетей. В личном блоге он нередко публикует короткие видео под популярные треки.

Очередной такой ролик появился на его страницах в Сети. На 14-секундном видео Пашинян молча смотрит в камеру, а на фоне звучит песня российской певицы Елены Ваенги со строчками "Снова стою одна, снова курю, мама, снова". В финале премьер складывает из пальцев сердечко.